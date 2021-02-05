Эль-Шаарави не сыграет с «Ювентусом»

Новичок «Ромы» Стефан Эль-Шаарави не заявлен на матч 21-го тура чемпионата Италии с «Ювентусом», сообщает Tuttosport. Главный тренер римлян Паулу Фонсека сказал, что 28-летний нападающий продолжает восстанавливаться от травмы.

Эль-Шаарави ранее выступал за «Рому» с 2016 по 2019 год. 30 января итальянец вернулся в стан «волков», его последним клубом был китайский «Шанхай Шеньхуа».

Отметим, что другой нападающий «Ромы» Эдин Джеко вернулся в заявку, но ранее был лишен капитанской повязки. На поле «Рому» выведет полузащитник Бриан Кристанте, так как новый капитан Лоренцо Пеллегрини пропустит субботнюю игру из-за дисквалификации.