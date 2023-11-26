Бывший агент Кавани считает, что уругваец был сильнее, чем Осимхен

Агент Клаудио Анеллуччи, который ранее представлял интересы экс-форварда «Наполи» Эдинсона Кавани, сравнил бывшего клиента с нынешним нападающим неаполитанцев Виктором Осимхеном.

«Я не нахожу никакого сходства между Кавани и Осимхеном . Нигериец, безусловно, важный футболист, об этом свидетельствует чемпионский сезон, но показательный сезон всегда следующий.

Возможно, я выбираю сердцем, но для меня Кавани по-прежнему превосходит нынешнюю «девятку» Наполи», – цитирует Анелуччи Radio CRC.

Уругваец выступал за «Наполи» с 2010 по 2013 годы. Он провел за итальянский клуб 138 матчей, забил 104 мяча и отдал 14 голевых передач. С лета этого года Кавани играет за «Боку Хуниорс».