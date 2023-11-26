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Бывший агент Кавани считает, что уругваец был сильнее, чем Осимхен

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Клаудио Анеллуччи, который ранее представлял интересы экс-форварда «Наполи» Эдинсона Кавани, сравнил бывшего клиента с нынешним нападающим неаполитанцев Виктором Осимхеном.

«Я не нахожу никакого сходства между Кавани и Осимхеном . Нигериец, безусловно, важный футболист, об этом свидетельствует чемпионский сезон, но показательный сезон всегда следующий.

Возможно, я выбираю сердцем, но для меня Кавани по-прежнему превосходит нынешнюю «девятку» Наполи», – цитирует Анелуччи Radio CRC.

Уругваец выступал за «Наполи» с 2010 по 2013 годы. Он провел за итальянский клуб 138 матчей, забил 104 мяча и отдал 14 голевых передач. С лета этого года Кавани играет за «Боку Хуниорс».

Виктор Осимхен
Эдинсон Кавани
Футбол
ФК Наполи
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 И В Н П +/- О
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 Ювентус 12 9 2 1 19-7 29
3
 Милан 13 8 2 3 21-14 26
4
 Наполи 13 7 3 3 26-14 24
5
 Фиорентина 13 6 2 5 20-17 20
6
 Аталанта 13 6 2 5 21-13 20
7
 Рома 12 5 3 4 22-14 18
8
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10
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 Торино 12 4 4 4 10-14 16
12
 Фрозиноне 12 4 3 5 17-20 15
13
 Лечче 12 3 5 4 13-16 14
14
 Дженоа 12 4 2 6 13-16 14
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 Сассуоло 12 3 3 6 16-21 12
16
 Удинезе 12 1 8 3 8-15 11
17
 Эмполи 12 3 1 8 5-21 10
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 Кальяри 12 2 3 7 12-24 9
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