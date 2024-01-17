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Сегодня, 13:02

Тарханов считает, что «Рома» зря уволила Моуринью

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов высказался об увольнении Жозе Моуринью из «Ромы» и усомнился в возможной работе португальца в России.

«Вряд ли Моуринью к нам приедет. Хотя он выиграл и финал Кубка Европы, и Кубок конференции. Я считаю, «Рома» не такой топ-клуб, который может выигрывать чемпионаты. Но то, что он сделал, я думаю, для них супер должно быть. Считаю, зря Моуринью уволили. Бывает, не все гладко. Много зависимости от уровня игроков, от уровня команды. Роналду уже сколько лет, все тоже выиграл, а все равно ведь играет и играет на высоком уровне. Это характер — нужно еще что-то выиграть, потом еще. Это действительно настоящий тренер», — приводит слова Тарханова Metaratings.ru.

Моуринью работал в «Роме» с 2021 года. Он привел команду к победе в Лиге конференции-2022 и дошел до финала Лиги Европы в прошлом сезоне.

В текущем сезоне чемпионата Италии «Рома» занимает 9-е место, набрав 29 очков в 20 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarkhanov-roma-zrya-uvolila-mourinyu-no-k-nam-on-vryad-li-priedet-324816/
Футбол
ФК Рома
Александр Тарханов
Жозе Моуринью
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Моуринью впервые прокомментировал увольнение из «Ромы»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 20 16 3 1 49-10 51
2
 Ювентус 20 15 4 1 32-12 49
3
 Милан 20 13 3 4 38-21 42
4
 Фиорентина 20 10 4 6 29-21 34
5
 Лацио 20 10 3 7 24-20 33
6
 Аталанта 20 10 3 7 35-21 33
7
 Болонья 20 8 8 4 23-18 32
8
 Наполи 20 9 4 7 30-25 31
9
 Рома 20 8 5 7 32-24 29
10
 Торино 20 7 7 6 18-18 28
11
 Монца 20 6 7 7 20-25 25
12
 Дженоа 20 5 7 8 20-24 22
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 Лечче 20 4 9 7 20-26 21
14
 Фрозиноне 20 5 4 11 25-39 19
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 Сассуоло 20 5 4 11 26-36 19
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 Удинезе 20 2 12 6 21-32 18
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 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
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