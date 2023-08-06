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Буффон станет главой делегации сборной Италии

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший вратарь Джанлуиджи Буффон станет главой делегации сборной Италии.

«Я возвращаюсь в сборную, потому что тот ребенок, который 30 лет назад впервые пересек ворота Коверчано, до сих пор хочет мечтать и жить этой мечтой вместе с итальянскими болельщиками», — написал Буффон в соцсетях.

45-летний Буффон 2 августа объявил о завершении карьеры. Гголкипер выступал за «Парму, «ПСЖ» и «Ювентус». Со сборной Италии Буффон становился чемпионом мира (2006).

До Буффона главой делегации сборной Италии был Джанлука Виалли.

Джанлуиджи Буффон
Сборная Италии по футболу
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