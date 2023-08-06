Буффон станет главой делегации сборной Италии
Бывший вратарь Джанлуиджи Буффон станет главой делегации сборной Италии.
«Я возвращаюсь в сборную, потому что тот ребенок, который 30 лет назад впервые пересек ворота Коверчано, до сих пор хочет мечтать и жить этой мечтой вместе с итальянскими болельщиками», — написал Буффон в соцсетях.
45-летний Буффон 2 августа объявил о завершении карьеры. Гголкипер выступал за «Парму, «ПСЖ» и «Ювентус». Со сборной Италии Буффон становился чемпионом мира (2006).
До Буффона главой делегации сборной Италии был Джанлука Виалли.
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2
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3
|Интер
|0
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|0-0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
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|0
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|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
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|0-0
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7
|Ювентус
|0
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|0
|0
|0-0
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8
|Фиорентина
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|0-0
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9
|Болонья
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|0-0
|0
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10
|Торино
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11
|Монца
|0
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|0
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|0-0
|0
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
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|0
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20
|Кальяри
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|0
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
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Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
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Болонья – Милан
|- : -
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