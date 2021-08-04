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Буффон совершил эффектный сейв в матче «Пармы» с «Сассуоло»

10:05
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Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон совершил эффектный сейв в товарищеском матче с «Сассуоло». Пресс-служба пармского клуба в Twitter опубликовала видео.

43-летний футболист быстро отреагировал на летящий мяч с правого фланга и отбил его.

Несмотря на эффектную игру Буффона, «Сассуоло» выиграл встречу со счетом 3:0.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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