Буффон совершил эффектный сейв в матче «Пармы» с «Сассуоло»
10:05
Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон совершил эффектный сейв в товарищеском матче с «Сассуоло». Пресс-служба пармского клуба в Twitter опубликовала видео.
43-летний футболист быстро отреагировал на летящий мяч с правого фланга и отбил его.
Несмотря на эффектную игру Буффона, «Сассуоло» выиграл встречу со счетом 3:0.
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