Буффон совершил эффектный сейв в матче «Пармы» с «Сассуоло»

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон совершил эффектный сейв в товарищеском матче с «Сассуоло». Пресс-служба пармского клуба в Twitter опубликовала видео.

43-летний футболист быстро отреагировал на летящий мяч с правого фланга и отбил его.

Несмотря на эффектную игру Буффона, «Сассуоло» выиграл встречу со счетом 3:0.