Буффон рассказал о своих планах на будущее после ухода из «Ювентуса»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своих планах на будущее после ухода из команды по окончании нынешнего сезона.

«Думаю, что приму решение по своему будущему в течение 20-25 дней. Мне поступали предложения от других клубов. Сейчас я хочу понять, есть ли у меня энтузиазм, мотивация и желание упорно трудиться, чтобы оставаться все тем же Буффоном. Воевать в одиночку невозможно. Я всегда пытался делиться энтузиазмом с другими. Теперь, если кто-то поделится энтузиазмом со мной, я с радостью приму это. Если этого не случится, то я просто спокойно закончу играть», — приводит Goal слова Буффона.

11 мая 43-летний Буффон объявил, что покинет «Ювентус» после завершения сезона-2020/21. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей за туринскую команду во всех турнирах, 6 из них голкипер провел на ноль.