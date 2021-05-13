Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Буффон рассказал о своих планах на будущее после ухода из «Ювентуса»

15:14
Теги:

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о своих планах на будущее после ухода из команды по окончании нынешнего сезона.

«Думаю, что приму решение по своему будущему в течение 20-25 дней. Мне поступали предложения от других клубов. Сейчас я хочу понять, есть ли у меня энтузиазм, мотивация и желание упорно трудиться, чтобы оставаться все тем же Буффоном. Воевать в одиночку невозможно. Я всегда пытался делиться энтузиазмом с другими. Теперь, если кто-то поделится энтузиазмом со мной, я с радостью приму это. Если этого не случится, то я просто спокойно закончу играть», — приводит Goal слова Буффона.

11 мая 43-летний Буффон объявил, что покинет «Ювентус» после завершения сезона-2020/21. В нынешнем сезоне он провел 13 матчей за туринскую команду во всех турнирах, 6 из них голкипер провел на ноль.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/buffon-offers-play-43-years-of-age-leaving-juventus/1sjnkh73hu44x1srcc2b46s1f7

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Актер Ефремов подал кассационную жалобу на приговор
Рамзан Кадыров: «В UFC могут сделать подставной бой. А я не любитель подставных боев»
«Хабиб — стопроцентный проект UFC. Там могут договориться, сделать подставной бой». Сенсационное заявление Рамзана Кадырова
Гильерме и Смолов по-спортивному отвечают Черчесову. Парни Осинькина влюбляют в себя Россию

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд