Роналду: «Достичь отметки в 100 голов всегда особенное чувство»

Нападающий Криштиану Роналду в своем Instagram прокомментировал свой сотый гол в составе «Ювентуса». Юбилейный мяч португалец забил в матче серии А с «Сассуоло» (3:1).

«Достичь отметки в 100 голов всегда особенное чувство. Горжусь этим, рад помогать «Ювентусу». Также рад за Дибалу, который тоже забил 100-й гол. Поздравляю, Пауло!» — написал футболист.

36-летний Роналду играет в «Ювентусе» с лета 2018 года. В этом сезоне он забил 28 голов и сделал 3 ассиста в 32 матчах серии А. туринцы занимают 5-е место в турнирной таблице. От зоны Лиги чемпионов их отделяет 1 балл.