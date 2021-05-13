Агент Лаутаро Мартинеса высказался о возможном уходе футболиста из «Интера»

Алехандро Камано, агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса высказался о возможном уходе футболиста из команды.

«Мы спокойны, но нынешнее положение «Интера» предостерегает нас от любых прогнозов. Игрок счастлив в клубе, он только что выиграл чемпионат Италии, но нам ничего не остается, кроме как ждать. Сейчас бесполезно делать прогнозы. Останется ли Лаутаро в «Интере»? Сейчас я не могу ничего обещать. Нам, как и всем остальным, хочется в первую очередь понять, каким будет будущее клуба», — приводит Gazzetta dello Sport слова Камано.

В сезоне-2020/21 Мартинес провел 46 матчей за «Интер», на его счету 18 голов и 9 результативных передач. Нынешний контракт 23-летнего аргентинца действует до конца июня 2023 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

10 мая стало известно, что президент «Интера» Стивен Чжан попросил футболистов отказаться от зарплаты за два месяца, чтобы помочь клубу решить финансовые проблемы.