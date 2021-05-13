Агент Лаутаро Мартинеса высказался о возможном уходе футболиста из «Интера»
Алехандро Камано, агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса высказался о возможном уходе футболиста из команды.
«Мы спокойны, но нынешнее положение «Интера» предостерегает нас от любых прогнозов. Игрок счастлив в клубе, он только что выиграл чемпионат Италии, но нам ничего не остается, кроме как ждать. Сейчас бесполезно делать прогнозы. Останется ли Лаутаро в «Интере»? Сейчас я не могу ничего обещать. Нам, как и всем остальным, хочется в первую очередь понять, каким будет будущее клуба», — приводит Gazzetta dello Sport слова Камано.
В сезоне-2020/21 Мартинес провел 46 матчей за «Интер», на его счету 18 голов и 9 результативных передач. Нынешний контракт 23-летнего аргентинца действует до конца июня 2023 года, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
10 мая стало известно, что президент «Интера» Стивен Чжан попросил футболистов отказаться от зарплаты за два месяца, чтобы помочь клубу решить финансовые проблемы.
Дополнительная информация:
https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Inter/13-05-2021/agente-lautaro-rinnovo-stand-by-voglio-capire-futuro-inter-410957070236.shtml
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