Буффон: «Нелегко понять, что наступило время сделать шаг назад и уйти за кулисы»
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался о последних годах карьеры в «Ювентусе».
«Я уверен в том, что отдал «Ювентусу» максимум своего профессионализма и надежности. Думаю, что в целом я всегда был серьезным профессионалом, на которого можно положиться.
Несмотря на то, что моя роль как игрока не была центральной, не воспринимал эти два года как должное. Было непросто адаптироваться. В 43 года я чувствую себя взрослым мужчиной, а взрослый мужчина должен вести себя не как мальчик. И я с радостью согласился на эту роль для тех, кто верил в меня и с кем я заключил договор чести как мужчина. А также ради моих одноклубников, со всеми из которых у меня прекрасные отношения.
Нелегко понять, что наступило время сделать шаг назад и уйти за кулисы, оставив свет на сцене для других. Для меня это было испытанием, в том числе чтобы оценить себя как личность. И я счастлив, потому что считаю, что блестяще с ним справился», — приводит слова Буффона Football Italia.
Буффон покинет «Ювентус» по окончании сезона-2020/21. В текущем сезоне 43-летний итальянецп провел 43 матча в серии А, в которых пропустил 5 мячей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.football-italia.net/170982/buffon-last-two-years-were-test
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