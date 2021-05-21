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Буффон: «Нелегко понять, что наступило время сделать шаг назад и уйти за кулисы»

22:15
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Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался о последних годах карьеры в «Ювентусе».

«Я уверен в том, что отдал «Ювентусу» максимум своего профессионализма и надежности. Думаю, что в целом я всегда был серьезным профессионалом, на которого можно положиться.

Несмотря на то, что моя роль как игрока не была центральной, не воспринимал эти два года как должное. Было непросто адаптироваться. В 43 года я чувствую себя взрослым мужчиной, а взрослый мужчина должен вести себя не как мальчик. И я с радостью согласился на эту роль для тех, кто верил в меня и с кем я заключил договор чести как мужчина. А также ради моих одноклубников, со всеми из которых у меня прекрасные отношения.

Нелегко понять, что наступило время сделать шаг назад и уйти за кулисы, оставив свет на сцене для других. Для меня это было испытанием, в том числе чтобы оценить себя как личность. И я счастлив, потому что считаю, что блестяще с ним справился», — приводит слова Буффона Football Italia.

Буффон покинет «Ювентус» по окончании сезона-2020/21. В текущем сезоне 43-летний итальянецп провел 43 матча в серии А, в которых пропустил 5 мячей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Вильярреал

Обе забьют - да

31%

1.67

П1

26%

1.40

ТМ 3.5

18%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лестер
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

27%

1.58

Ф1 (0)

20%

1.54

X2

15%

1.83
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Милан

ИТБ1 (1.5)

28%

1.74

1X

21%

1.53

П2

16%

2.60

Дополнительная информация:

https://www.football-italia.net/170982/buffon-last-two-years-were-test

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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