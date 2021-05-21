Буффон: «Нелегко понять, что наступило время сделать шаг назад и уйти за кулисы»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался о последних годах карьеры в «Ювентусе».

«Я уверен в том, что отдал «Ювентусу» максимум своего профессионализма и надежности. Думаю, что в целом я всегда был серьезным профессионалом, на которого можно положиться.

Несмотря на то, что моя роль как игрока не была центральной, не воспринимал эти два года как должное. Было непросто адаптироваться. В 43 года я чувствую себя взрослым мужчиной, а взрослый мужчина должен вести себя не как мальчик. И я с радостью согласился на эту роль для тех, кто верил в меня и с кем я заключил договор чести как мужчина. А также ради моих одноклубников, со всеми из которых у меня прекрасные отношения.

Нелегко понять, что наступило время сделать шаг назад и уйти за кулисы, оставив свет на сцене для других. Для меня это было испытанием, в том числе чтобы оценить себя как личность. И я счастлив, потому что считаю, что блестяще с ним справился», — приводит слова Буффона Football Italia.

Буффон покинет «Ювентус» по окончании сезона-2020/21. В текущем сезоне 43-летний итальянецп провел 43 матча в серии А, в которых пропустил 5 мячей.