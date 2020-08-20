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Бруну Алвеш может вернуться в Португалию. Он хочет завершить карьеру на родине

18:24
Бруну Алвеш. Фото ФК «Парма».
Бруну Алвеш. Фото ФК «Парма».
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Защитник «Пармы» Бруну Алвеш может вернуться в Португалию, где он планирует завершить карьеру. В услугах 38-летнего игрока заинтересована «Боавишта», сообщает A Bola.

Контракт Алвеша с «Пармой» рассчитан до лета 2021 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 34 матча во всех турнирах.

Напомним, что с 2010 по 2013 годы Бруну Алвеш выступал за «Зенит». Накануне с «Боавиштой» подписал контракт другой экс-игрок команды из Санкт-Петербурга — полузащитник Хави Гарсия.

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