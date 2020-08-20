«Брешиа» уволила главного тренера. Команду может возглавить Луиджи Дельнери

«Брешиа» уволила главного тренера главного тренера Диего Лопеса. Контракт с 45-летним уругвайцем был расторгнут после того, как он не смог помочь команде сохранить прописку в серии А, сообщает сайт клуба.

По информации итальянских СМИ, фаворитом на после главного тренера является опытный Луиджи Дельнери. Последним место работы 69-летнего тренера был «Удинезе». До этого он работал с такими клубами как «Эмполи», «Кьево», «Порту», «Рома», «Палермо», «Аталанта», «Сампдория», «Ювентус», «Дженоа» и «Верона».