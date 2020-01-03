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«Брешиа» согласовала трансфер полузащитника сборной Финляндии

18:43
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Полузащитник сборной Финляндии и «Норчепинга» Симон Скрабб продолжит карьеру в Италии. 24-летний финн договорился о переходе в «Брешию», сообщает Sky Sport Italia.

Хавбек вечером в пятницу, 3 января, прилетит в Италию и на следующий день пройдет медицинское обследование. Если все пройдет успешно, то «Брешиа» заплатит «Норчепингу» 2,8 миллиона евро (плюс бонусы), а зарплата Скрабба составит 400 тысяч евро в год.

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