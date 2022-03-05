Бонуччи выбыл минимум на неделю из-за повреждения

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи получил повреждение, сообщает Sky Sport Italia.

Итальянский футболист почувствовал дискомфорт в матче против «Эмполи» из-за чего пропустил встречу с «Фиорентиной». Бонуччи прошёл медицинское обследование, которое показало, что у Леонардо растяжение камбаловидной мышцы левой ноги.

Отмечается, что защитник пропустит минимум семь дней и не поможет своей команде в ближайшей игре.

34-летний итальянец сыграл 25 матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона и отметился тремя забитыми голами.