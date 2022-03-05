Помощник главного тренера «Интера» Симоне Индзаги Массимилиано Фаррис после победы над «Салернитаной» (5:0) в 28-м туре серии А признался, что команде необходим был такой результат. Сам Индзаги не смог общаться с журналистами, так как сорвал голос.

«В такой трудный момент знали, что нам нужна искра, чтобы снова двигаться вперед. «Салернитана» не проигрывала четыре раза и имела шанс забить в первые минуты. Мы готовились атаковать, использовать фланги, и все, чего мы хотели, это увидеть, как Лаутаро и Джеко празднуют голы.

К сожалению, в последнее время у нас не было возможности достаточно поработать на тренировках, потому что была, казалось бы, бесконечная череда матчей. Но мы провели большую психологическую работу. Полагаемся на силу этой команды, и в этот вечер мы увидели «Интер», который все знают", — цитирует Sky Sport Italia Фарриса