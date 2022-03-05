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«Сегодня был «Интер», который все знают». Тренер «Интера» — о победе над «Салернитаной»

Тренер «Интера» прокомментировал победу над «Салернитаной»
Евгений Козинов
Корреспондент

Помощник главного тренера «Интера» Симоне Индзаги Массимилиано Фаррис после победы над «Салернитаной» (5:0) в 28-м туре серии А признался, что команде необходим был такой результат. Сам Индзаги не смог общаться с журналистами, так как сорвал голос.

«В такой трудный момент знали, что нам нужна искра, чтобы снова двигаться вперед. «Салернитана» не проигрывала четыре раза и имела шанс забить в первые минуты. Мы готовились атаковать, использовать фланги, и все, чего мы хотели, это увидеть, как Лаутаро и Джеко празднуют голы.

К сожалению, в последнее время у нас не было возможности достаточно поработать на тренировках, потому что была, казалось бы, бесконечная череда матчей. Но мы провели большую психологическую работу. Полагаемся на силу этой команды, и в этот вечер мы увидели «Интер», который все знают", — цитирует Sky Sport Italia Фарриса

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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Ф1 (0)

19%

1.46

X2

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1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Симоне Индзаги
0
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И В Н П +/- О
1
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
2
 Наполи 27 17 6 4 49-19 57
3
 Милан 27 17 6 4 53-29 57
4
 Ювентус 27 14 8 5 41-25 50
5
 Аталанта 26 13 8 5 50-30 47
6
 Рома 27 13 5 9 45-34 44
7
 Лацио 27 12 7 8 54-42 43
8
 Фиорентина 26 13 3 10 45-36 42
9
 Верона 27 11 7 9 52-43 40
10
 Сассуоло 27 9 9 9 45-45 36
11
 Торино 26 9 6 11 33-28 33
12
 Болонья 26 9 5 12 32-42 32
13
 Эмполи 27 8 7 12 40-53 31
14
 Удинезе 26 6 11 9 35-42 29
15
 Сампдория 27 7 5 15 35-46 26
16
 Специя 27 7 5 15 28-49 26
17
 Кальяри 27 5 10 12 28-48 25
18
 Венеция 26 5 7 14 24-47 22
19
 Дженоа 27 1 14 12 22-47 17
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
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38 тур
4.03 22:45
Интер – Салернитана
 5 : 0
5.03 17:00
Удинезе – Сампдория
 - : -
5.03 20:00
Рома – Аталанта
 - : -
5.03 22:45
Кальяри – Лацио
 - : -
6.03 14:30
Дженоа – Эмполи
 - : -
6.03 17:00
Болонья – Торино
 - : -
6.03 17:00
Венеция – Сассуоло
 - : -
6.03 17:00
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