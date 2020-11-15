Бонуччи покинул расположение сборной Италии из-за травмы
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не сможет помочь национальной команде в заключительных матчах группового турнира Лиги наций из-за травмы.
— Я пытался остаться в команде любой ценой и хотел помочь, но это оказалось невозможным, — приводит RAI слова Бонуччи. — Я все перепробовал, тренировался, сцепив зубы, но это не помогло, боль только нарастала. Я возвращаюсь в Турин, в расположение «Ювентуса». Желаю сборной только побед.
Сборной Италии предстоит провести два матча в рамках Лиги наций: против Польши (15 ноября) и Боснии и Герцеговины (18 ноября).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.