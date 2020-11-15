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Бонуччи покинул расположение сборной Италии из-за травмы

14:50
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи не сможет помочь национальной команде в заключительных матчах группового турнира Лиги наций из-за травмы.

— Я пытался остаться в команде любой ценой и хотел помочь, но это оказалось невозможным, — приводит RAI слова Бонуччи. — Я все перепробовал, тренировался, сцепив зубы, но это не помогло, боль только нарастала. Я возвращаюсь в Турин, в расположение «Ювентуса». Желаю сборной только побед.

Сборной Италии предстоит провести два матча в рамках Лиги наций: против Польши (15 ноября) и Боснии и Герцеговины (18 ноября).

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