«Болонья» дома обыграла «Верону»

«Болонья» победила «Верону» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

Единственный мяч с пенальти забил Риккардо Орсолини. «Болонья» набрала 20 очков и занимает 12-е место. У «Вероны» 27 очков и девятая позиция.

Чемпионат Италии. Серия А

18-й тур

«Болонья» — «Верона» — 1:0 (1:0)

Гол: Орсолини, 19 — с пенальти.

«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Томиясу, Сориано, Схаутен, Домингес (Сванберг, 75), Виньято (Сансоне, 84), Орсолини (Паласио, 76), Барроу (Сков Ольсен, 76).

«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Димарко (Колли, 73), Давидович (Бесса, 89), Маньяни, Лазович, Дзакканьи, Барак, Илич, Калинич (Ди Кармине, 69).

Предупреждения: Дзакканьи, 36. Дейкс, 54. Домингес, 70.

Судья: Мариани.

16 января. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».