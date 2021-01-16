«Болонья» дома обыграла «Верону»
«Болонья» победила «Верону» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата Италии.
Единственный мяч с пенальти забил Риккардо Орсолини. «Болонья» набрала 20 очков и занимает 12-е место. У «Вероны» 27 очков и девятая позиция.
Чемпионат Италии. Серия А
18-й тур
«Болонья» — «Верона» — 1:0 (1:0)
Гол: Орсолини, 19 — с пенальти.
«Болонья»: Скорупски, Де Сильвестри, Данилу Ларанжейра, Дейкс, Томиясу, Сориано, Схаутен, Домингес (Сванберг, 75), Виньято (Сансоне, 84), Орсолини (Паласио, 76), Барроу (Сков Ольсен, 76).
«Верона»: Сильвестри, Фараони, Гюнтер, Димарко (Колли, 73), Давидович (Бесса, 89), Маньяни, Лазович, Дзакканьи, Барак, Илич, Калинич (Ди Кармине, 69).
Предупреждения: Дзакканьи, 36. Дейкс, 54. Домингес, 70.
Судья: Мариани.
16 января. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
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