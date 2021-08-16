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«Болонья» уступила «Тернане» со счетом 4:5 и вылетела из Кубка Италии.

21:07
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«Тернана» на выезде обыграла «Болонью» (5:4) в матче 1/32 финала Кубка Италии.

Дубль в составе победителей сделал Диего Перальта. В 1/16 финала соперником «Тернаны» станет «Венеция».

Кубок Италии

1/32 финала

«Болонья» — «Тернана» — 4:5 (1:3)

Голы: Агацци, 6 (0:1). Доннарумма, 21 (0:2). Домингес, 38 (1:2). Перальта, 40 (1:3). Фаллетти, 50 — с пенальти (1:4). Перальта, 54 (1:5). Арнаутович, 56 (2:5). Сориано, 58 (3:5). Орсолини, 75 — с пенальти (4:5).

«Болонья»: Скорупски, Мбай (Медель, 56), Сумаоро, Бонифаци, Аннан (Барроу, 55), Сориано, Схаутен, Домингес (Сванберг, 79), Арнаутович (Сков Ольсен, 85), Виньято, Орсолини (ван Хоэйдонк, 85).

Судья: Дзуфферли.

16 августа. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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