«Болонья» уступила «Тернане» со счетом 4:5 и вылетела из Кубка Италии.
21:07
«Тернана» на выезде обыграла «Болонью» (5:4) в матче 1/32 финала Кубка Италии.
Дубль в составе победителей сделал Диего Перальта. В 1/16 финала соперником «Тернаны» станет «Венеция».
Кубок Италии
1/32 финала
«Болонья» — «Тернана» — 4:5 (1:3)
Голы: Агацци, 6 (0:1). Доннарумма, 21 (0:2). Домингес, 38 (1:2). Перальта, 40 (1:3). Фаллетти, 50 — с пенальти (1:4). Перальта, 54 (1:5). Арнаутович, 56 (2:5). Сориано, 58 (3:5). Орсолини, 75 — с пенальти (4:5).
«Болонья»: Скорупски, Мбай (Медель, 56), Сумаоро, Бонифаци, Аннан (Барроу, 55), Сориано, Схаутен, Домингес (Сванберг, 79), Арнаутович (Сков Ольсен, 85), Виньято, Орсолини (ван Хоэйдонк, 85).
Судья: Дзуфферли.
16 августа. Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».
Читайте также
Карпин устраивает революцию в сборной России. В составе нет Дзюбы и Соболева, но есть Захарян и Тюкавин
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю