"Болонья" победила "Кальяри" в матче 27-го тура чемпионата Италии (2:0). Голами отметились полузащитники Эрик Пульгар и Роберто Сориано.

"Болонья" набрала 21 очко и расположилась на 18-м месте в турнирной таблице. "Кальяри" с 27 баллами занимает 14-ю строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

27-й тур

"Болонья" - "Кальяри" - 2:0 (1:0)

Голы: Пульгар, 34 - с пенальти (1:0). Сориано, 77 (2:0).

"Болонья": Скорупски, Данилу Ларанжейра, Мбай, Дейкс, Лянко, Джемаили, Сориано, Пульгар, Паласио (Фальчинелли, 85), Сантандер (Орсолини, 22), Сансоне (Сванберг, 84).

"Кальяри": Краньо, Срна, Пизакане, Чеппителли, Пеллегрини, Падоин (Десподов, 46), Ионицэ, Жоау Педру (Бирса, 83), Барелла, Брадарич (Теро, 71), Паволетти.

Предупреждения: Барелла, 51. Брадарич, 51. Джемаили, 51. Срна, 57. Пеллегрини, 70.

Судья: Иррати.

10 марта. Болонья. Стадион "Renato Dall'Ara".

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