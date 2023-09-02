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Сегодня, 20:45

«Наполи» — «Лацио»: прямая трансляция матча серии А

Матч серии А «Наполи» — «Лацио» начнется 2 сентября в 21:45
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Наполи» и «Лацио» сыграют в третьем туре чемпионата Италии в субботу, 2 сентября. Встреча пройдет на стадионе ««Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало — в 21.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Прямой эфир матча «Наполи» — «Лацио» покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Также видеотрансляция будет доступна по платной подписке в в онлайн-кинотеатре ИВИ.

Италия. Серия А. 3-й тур
02 сент, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
Лацио

«Наполи» одержал две победы в двух стартовых турах и набрал 6 очков. «Лацио» пока не имеет набранных очков в своем активе после двух поражений подряд и располагается на 19-й строчке.

Последняя очная встреча команд закончилась победой «Лацио» — 1:0.

Полный календарь чемпионата Италии — 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».

Италия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024

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ФК Наполи
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Болонья» обыграла «Кальяри», «Удинезе» и «Фрозиноне» не забили голов
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Милан 3 3 0 0 8-2 9
2
 Наполи 2 2 0 0 5-1 6
3
 Интер 2 2 0 0 4-0 6
4
 Верона 3 2 0 1 4-4 6
5
 Фиорентина 2 1 1 0 6-3 4
6
 Ювентус 2 1 1 0 4-1 4
7
 Лечче 2 1 1 0 4-3 4
8
 Болонья 3 1 1 1 3-4 4
9
 Фрозиноне 3 1 1 1 3-4 4
10
 Аталанта 2 1 0 1 3-2 3
11
 Монца 2 1 0 1 2-2 3
12
 Дженоа 2 1 0 1 2-4 3
13
 Сассуоло 3 1 0 2 3-5 3
14
 Салернитана 2 0 2 0 3-3 2
15
 Удинезе 3 0 2 1 1-4 2
16
 Торино 2 0 1 1 1-4 1
17
 Кальяри 3 0 1 2 1-4 1
18
 Рома 3 0 1 2 4-6 1
19
 Лацио 2 0 0 2 1-3 0
20
 Эмполи 2 0 0 2 0-3 0
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37 тур
38 тур
1.09 19:30
Сассуоло – Верона
 3 : 1
1.09 21:45
Рома – Милан
 1 : 2
2.09 19:30
Болонья – Кальяри
 2 : 1
2.09 19:30
Удинезе – Фрозиноне
 0 : 0
2.09 21:45
Аталанта – Монца
 - : -
2.09 21:45
Наполи – Лацио
 - : -
3.09 19:30
Интер – Фиорентина
 - : -
3.09 19:30
Торино – Дженоа
 - : -
3.09 21:45
Эмполи – Ювентус
 - : -
3.09 21:45
Лечче – Салернитана
 - : -
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Г
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 4
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 3
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 3
П
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 2
Джованни Ди Лоренцо

Джованни Ди Лоренцо

Наполи

 2
Мишель Ндари Адопо

Мишель Ндари Адопо

Аталанта

 1
И К Ж
Исак Хиен

Исак Хиен

Верона

 1 1 0
Максим Лопес

Максим Лопес

Сассуоло

 2 1 0
Фикайо Томори

Фикайо Томори

Милан

 3 0 0
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