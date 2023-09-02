«Наполи» — «Лацио»: прямая трансляция матча серии А
«Наполи» и «Лацио» сыграют в третьем туре чемпионата Италии в субботу, 2 сентября. Встреча пройдет на стадионе ««Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало — в 21.45 по московскому времени.
«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Прямой эфир матча «Наполи» — «Лацио» покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Также видеотрансляция будет доступна по платной подписке в в онлайн-кинотеатре ИВИ.
«Наполи» одержал две победы в двух стартовых турах и набрал 6 очков. «Лацио» пока не имеет набранных очков в своем активе после двух поражений подряд и располагается на 19-й строчке.
Последняя очная встреча команд закончилась победой «Лацио» — 1:0.
Полный календарь чемпионата Италии — 2023 / 2024 доступен на сайте «СЭ».
Италия: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|3
|3
|0
|0
|8-2
|9
|
2
|Наполи
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Интер
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
4
|Верона
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
5
|Фиорентина
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Ювентус
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
7
|Лечче
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
8
|Болонья
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
9
|Фрозиноне
|3
|1
|1
|1
|3-4
|4
|
10
|Аталанта
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
11
|Монца
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
12
|Дженоа
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
13
|Сассуоло
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
14
|Салернитана
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
15
|Удинезе
|3
|0
|2
|1
|1-4
|2
|
16
|Торино
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
17
|Кальяри
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
18
|Рома
|3
|0
|1
|2
|4-6
|1
|
19
|Лацио
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|
20
|Эмполи
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|1.09
|19:30
|
Сассуоло – Верона
|3 : 1
|1.09
|21:45
|
Рома – Милан
|1 : 2
|2.09
|19:30
|
Болонья – Кальяри
|2 : 1
|2.09
|19:30
|
Удинезе – Фрозиноне
|0 : 0
|2.09
|21:45
|
Аталанта – Монца
|- : -
|2.09
|21:45
|
Наполи – Лацио
|- : -
|3.09
|19:30
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|3.09
|19:30
|
Торино – Дженоа
|- : -
|3.09
|21:45
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
|3.09
|21:45
|
Лечче – Салернитана
|- : -
|Г
|
|
Оливье Жиру
Милан
|4
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|3
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|3
|П
|
|
Ламек Банда
Лечче
|2
|
|
Джованни Ди Лоренцо
Наполи
|2
|
|
Мишель Ндари Адопо
Аталанта
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Исак Хиен
Верона
|1
|1
|0
|
|
Максим Лопес
Сассуоло
|2
|1
|0
|
|
Фикайо Томори
Милан
|3
|0
|0