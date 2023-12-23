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«Аталанта» проиграла «Болонье», Миранчук вышел на замену в концовке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Аталанта» на выезде проиграла «Болонье» в матче 17-го тура итальянской серии А — 0:1.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук начал встречу на скамейке запасных и вышел на замену на 85-й минуте. Через минуту хозяева забили победный гол — отличился Льюис Фергюсон.

«Аталанта» (26 очков) занимает седьмое место в серии А. «Болонья» (31) поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 17-й тур
23 дек, 17:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
1:0
Аталанта

В параллельном матче «Торино» на своем поле сыграл вничью с «Удинезе» — 1:1. Счет на 81-й минуте открыл полузащитник гостей Ойер Саррага. Ничью хозяевам принес гол Ивана Илича на 88-й минуте.

Италия. Серия А. 17-й тур
23 дек, 17:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:1
Удинезе

Источник: Таблица серии А
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Болонья
ФК Торино
ФК Удинезе
1
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«Венеция» сыграла вничью с «Лекко», Черышев провел весь матч на скамейке
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 16 13 2 1 39-7 41
2
 Ювентус 17 12 4 1 26-11 40
3
 Милан 17 10 3 4 31-20 33
4
 Болонья 17 8 7 2 21-12 31
5
 Фиорентина 17 9 3 5 26-18 30
6
 Наполи 16 8 3 5 28-19 27
7
 Аталанта 17 8 2 7 28-20 26
8
 Рома 16 7 4 5 28-19 25
9
 Лацио 17 7 3 7 18-18 24
10
 Торино 17 6 6 5 15-17 24
11
 Монца 17 5 6 6 16-18 21
12
 Лечче 16 4 8 4 19-21 20
13
 Фрозиноне 17 5 4 8 22-28 19
14
 Дженоа 17 5 4 8 18-22 19
15
 Сассуоло 17 4 4 9 25-32 16
16
 Удинезе 17 1 11 5 15-28 14
17
 Кальяри 16 3 4 9 16-29 13
18
 Эмполи 17 3 3 11 10-30 12
19
 Верона 16 2 5 9 13-23 11
20
 Салернитана 17 1 6 10 14-36 9
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22.12 20:30
Эмполи – Лацио
 0 : 2
22.12 20:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 2
22.12 22:45
Монца – Фиорентина
 0 : 1
22.12 22:45
Салернитана – Милан
 2 : 2
23.12 14:30
Фрозиноне – Ювентус
 1 : 2
23.12 17:00
Болонья – Аталанта
 1 : 0
23.12 17:00
Торино – Удинезе
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Интер – Лечче
 - : -
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