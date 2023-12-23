«Венеция» сыграла вничью с «Лекко», Черышев провел весь матч на скамейке

«Венеция» на своем поле сыграла вничью с «Лекко» в матче 18-го тура итальянской серии Б — 2:2.

За команду экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли отличились Деннис Йонсен (57-я минута) и Таннер Тессманн (60-я). За гостей забили Франко Лепоре (пен. 21-я) и Артур Ионицэ (71-я).

В концовке игроки «Лекко» остались в меньшинстве — на 90+7-й минуте вторую желтую карточку получил Матс Лемменс.

Российский полузащитник «Венеции» Денис Черышев провел всю игру на скамейке запасных.

«Венеция» (34 очка) занимает второе место в серии Б. «Лекко» (17) идет 16-м в турнирной таблице.