Больной лейкемией Михайлович будет присутствовать на тренерской скамейке «Болоньи» в матче с «Вероной»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович будет присутствовать на скамейке в матче 1-го тура чемпионата Италии против «Вероны», несмотря на лейкемию, сообщает Gazzetta dello Sport.

Несколько часов назад 50-летний специалист прибыл в отель, где остановилась команда, хотя изначально не планировал ехать в Верону. Михайлович из-за болезни пропустил весь подготовительный период «Болоньи», однако планирует руководить командой в матчах серии А.

Матч «Верона» — «Болонья» пройдет в воскресенье, начало — в 21:45 (мск).