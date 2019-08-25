Больной лейкемией Михайлович будет присутствовать на тренерской скамейке «Болоньи» в матче с «Вероной»
19:38
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович будет присутствовать на скамейке в матче 1-го тура чемпионата Италии против «Вероны», несмотря на лейкемию, сообщает Gazzetta dello Sport.
Несколько часов назад 50-летний специалист прибыл в отель, где остановилась команда, хотя изначально не планировал ехать в Верону. Михайлович из-за болезни пропустил весь подготовительный период «Болоньи», однако планирует руководить командой в матчах серии А.
Матч «Верона» — «Болонья» пройдет в воскресенье, начало — в 21:45 (мск).
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