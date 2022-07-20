«Ювентус» объявил о трансфере защитника «Торино» Бремера

«Ювентус» 20 июля объявил о трансфере защитника «Торино» Глейсона Бремера. 25-летний бразилец заключил контракт с туринским клубом до 2027 года.

Ранее сообщалось, что покупка Бремера обойдется «Ювентусу» в 40 миллионов евро без учета бонусов.

Долгое время основным претендентом на футболиста был «Интера», но туринцам удалось перехватить бразильца.

В прошлом сезоне Бремер принял участие в 33 матчах «Торино», на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Его признали лучшим защитником сезона в серии А.