Фонсека рассказал о секрете успеха в матче с «Лацио»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча 37-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (3:2).

«Я счастлив, потому что мы выиграли в дерби и хотим разделить это с болельщиками, — цитирует специалиста Football Italia 16 мая. — Они всегда были рядом с нами, и мы хотели сделать им такой подарок. Мы хорошо подготовились.

Ребята сосредоточились и не позволили «Лацио» сыграть в том стиле, который им нравится. Мы были сбалансированными на протяжении матча. Мы хотим отпраздновать эту победу в дерби. Моуринью? Жозе знает, что если ему нужен будет совет по составу, то я готов».

Голы в римском дерби забивали Генрих Мхитарян и Педро.