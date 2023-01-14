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Каррера считает, что Кокорин еще может быть полезен «Фиорентине»: «Заслуживает ли он еще один шанс, он должен доказать своей игрой»

Каррера считает, что Кокорин еще может быть полезен «Фиорентине»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Александр Кокорин.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о будущем нападающего «Ариса» Александра Кокорина после попадания россиянина в символическую сборную первого круга чемпионата Кипра.

«Может ли Кокорин еще быть полезным для «Фиорентины»? Все зависит от того, как он будет играть в финальной части чемпионата. С его качествами я бы сказал да... Но надо увидеть его мотивацию! Верю ли я, что «Фиорентина» даст Кокорину еще один шанс? Это я не знаю. А заслуживает ли он его, он должен доказать своей игрой», — сказал Каррера «СЭ».

Кокорин принял участие в 13 матчах за «Арис», в которых забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

«Арис» арендовал форварда у «Фиорентины» до конца нынешнего сезона.

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Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
ФК Фиорентина
Массимо Каррера
2
2
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 37
3
 Милан 17 11 4 2 33-18 37
4
 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 17 9 4 4 26-18 31
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
10
 Торино 17 6 5 6 18-19 23
11
 Болонья 17 5 4 8 21-28 19
12
 Лечче 17 4 7 6 16-18 19
13
 Эмполи 17 4 7 6 15-22 19
14
 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
15
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
16
 Сассуоло 17 4 4 9 17-26 16
17
 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
19
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
20
 Верона 17 2 3 12 15-30 9
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13.01 22:45
Наполи – Ювентус
 5 : 1
14.01 17:00
Кремонезе – Монца
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14.01 20:00
Лечче – Милан
 - : -
14.01 22:45
Интер – Верона
 - : -
15.01 14:30
Сассуоло – Лацио
 - : -
15.01 17:00
Торино – Специя
 - : -
15.01 17:00
Удинезе – Болонья
 - : -
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