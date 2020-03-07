Бобан получил уведомление об увольнении

Директор «Милана» Звонимир Бобан вчера получил письмо об увольнении, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, отставка специалиста связана с его публичным критическим выступлением в адрес владельцев клуба. Причиной стали переговоры генерального директора красно-черных Ивана Газидиса с немецким тренером Ральфом Рангником.

Ожидается, что в конце сезона технический директор Паоло Мальдини также покинет клуб.

«Милан» занимает седьмое место в чемпионате Италии, имея в активе 36 очков в 25 матчах.