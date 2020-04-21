Бобан планирует подать в суд на «Милан» из-за своего увольнения

Бывший руководитель футбольного отдела «Милана» Звонимир Бобан планирует подать на клуб в суд, чтобы оспорить свое увольнение. Причиной отставки назывались его публичные выступления, которые не были согласованы с фондом Elliott, владеющим клубом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Хорват публично выразил недовольство действиями генерального директора клуба Ивана Газидиса, который, по его словам, за спиной вел переговоры с немецким тренером Ральфом Рангником.

51-летний Бобан проработал в «Милане» всего девять месяцев.