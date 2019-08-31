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Безумие в Турине! «Наполи» отыгрался с 0:3 в матче с «Ювентусом», но уступил из-за автогола

23:41
31 августа. Турин. "Ювентус" - "Наполи" - 4:3. Нападающий хозяев Криштиану Роналду. Фото AFP
31 августа. Турин. "Ювентус" - "Наполи" - 4:3. Нападающий хозяев Криштиану Роналду. Фото AFP
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«Ювентус» обыграл «Наполи» в матче 2-го тура чемпионата Италии — 4:3. Туринцы на 62-й минуте повели со счетом 3:0 — отличились Данилу, Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду.

В течение шести минут после третьего мяча неаполитанцы отыграли два мяча, сделав счет 2:3. Голы забили Ирвинг Лосано и Константинос Манолас. На 81-й минуте Джованни Ди Лоренцо сравнял счет.

Победный мяч «Юве» провел на 2-й добавленной минуте. Гол в свои ворота провел Калиду Кулибали.

Ювентус — Наполи

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