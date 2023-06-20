Берарди в шаге от перехода в «Лацио»

Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди близок к трансферу в «Лацио», сообщает журналист Руди Галетти.

По информации источника, переговоры между сторонами находятся в завершающей стадии. Сумма потенциального трансфера оценивается в 20 миллионов евро плюс бонусы.

28-летний итальянец выступает за «Сассуоло» с 2015 года. В прошедшем сезоне он провел 27 матчей за клуб, забил 13 мячей и отдал 7 голевых передач.