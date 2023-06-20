«Лацио» близок к покупке Доменико Берарди

«Лацио» в скором времени подпишет нападающего «Сассуоло» Доменико Берарди, сообщает Sportitalia.

По данным источника, клуб отпустит футболиста за 20 миллионов евро. Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что лично главный тренер Маурицио Сарри после квалификации в Лигу чемпионов попросил о покупке Берарди.

В минувшем сезоне 28-летний футболист провел 27 матчей за «Сассуоло» во всех соревнованиях, забив 13 голов и отдав 7 результативных передач.