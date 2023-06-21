«Ньюкасл» предложил «Милану» 50 миллионов евро за Тонали

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали может перейти в «Ньюкасл».

Как сообщает The Athletic, за 23-летнего игрока английский клуб предложил около 50 миллионов евро. Также интерес к итальянцу проявляет «Челси».

В сезоне-2022/23 Тонали сыграл за «Милан» 48 матчей, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач. Контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.