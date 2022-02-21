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Сегодня, 06:18

Берарди подвел итоги матча «Сассуоло» с «Интером»

Хавбек «Сассуоло» Берарди оценил матч с «Интером»
Виктория Кравченко

Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди прокомментировал победу над «Интером» в 26-м матче серии А. Встреча закончилась со счетом 2:0.

«Каждое воскресенье мы добиваемся успеха на поле. Мы провели отличный матч, выиграли, не пропустив гола. Это значит, мы отлично оборонялись.

Переход в топ-клуб? Я вырос за эти годы и не скрываю своих амбиций», — цитирует Берарди DAZN.

«Сассуоло» набрал 33 очка. Команда занимает 11-е место в серии А. У «Интера» 54 очка и вторая позиция. Лидирующий «Милан» имеет на два очка больше.

В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Дженоа», а «Сассуоло» примет «Фиорентину».

 

ФК Интер (Интернационале)
ФК Сассуоло
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 26 17 5 4 52-28 56
2
 Интер 25 16 6 3 55-22 54
3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
12
 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
13
 Удинезе 25 6 10 9 34-41 28
14
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 25 7 5 13 27-46 26
17
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
18
 Кальяри 25 4 9 12 25-46 21
19
 Дженоа 26 1 13 12 22-47 16
20
 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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36 тур
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38 тур
18.02 22:45
Ювентус – Торино
 1 : 1
19.02 17:00
Сампдория – Эмполи
 2 : 0
19.02 20:00
Рома – Верона
 2 : 2
19.02 22:45
Салернитана – Милан
 2 : 2
20.02 14:30
Фиорентина – Аталанта
 1 : 0
20.02 17:00
Венеция – Дженоа
 1 : 1
20.02 20:00
Интер – Сассуоло
 0 : 2
20.02 22:45
Удинезе – Лацио
 1 : 1
21.02 21:00
Кальяри – Наполи
 - : -
21.02 23:00
Болонья – Специя
 - : -
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 21 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 22 1 4
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