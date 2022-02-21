Берарди подвел итоги матча «Сассуоло» с «Интером»

Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди прокомментировал победу над «Интером» в 26-м матче серии А. Встреча закончилась со счетом 2:0.

«Каждое воскресенье мы добиваемся успеха на поле. Мы провели отличный матч, выиграли, не пропустив гола. Это значит, мы отлично оборонялись.

Переход в топ-клуб? Я вырос за эти годы и не скрываю своих амбиций», — цитирует Берарди DAZN.

«Сассуоло» набрал 33 очка. Команда занимает 11-е место в серии А. У «Интера» 54 очка и вторая позиция. Лидирующий «Милан» имеет на два очка больше.

В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Дженоа», а «Сассуоло» примет «Фиорентину».