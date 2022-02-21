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Сегодня, 02:19

Сарри: «Если бы не матчи в Лиге Европы, «Лацио» боролся бы за топ-4 серии А»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (1:1).

«Это была хорошая игра, учитывая, что мы потеряли важных игроков, включая Педро в первом тайме, и провели предыдущий матч всего 72 часа назад. Я думаю, что мы заслужили победу. Если бы в нашем распоряжении было немного больше времени, чтобы поработать на тренировках над деталями, мы бы не пропускали такие голы. Мы должны работать над этими мелочами. Если бы у нас не было матчей в еврокубках, мы бы уже боролись за четверку лучших. До сих пор мы демонстрировали полную неспособность играть через три дня после Лиги Европы, поэтому сегодняшнее выступление — признак прогресса», — приводит слова Сарри DAZN.

«Лацио» набрал 43 очка. Команда занимает шестое место в серии А. У «Удинезе» 25 очков и 16-я позиция.

В следующем туре «Удинезе» на выезде сыграет с «Миланом», а «Лацио» примет «Наполи».

ФК Лацио
ФК Удинезе
Маурицио Сарри
серия А
0
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Серия А: «Фиорентина» победила «Аталанту», «Милан» сыграл вничью с «Салернитаной» и другие матчи 26-го тура
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И В Н П +/- О
1
 Милан 26 17 5 4 52-28 56
2
 Интер 25 16 6 3 55-22 54
3
 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
5
 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
6
 Лацио 26 12 7 7 53-40 43
7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
8
 Рома 26 12 5 9 44-34 41
9
 Верона 26 10 7 9 49-42 37
10
 Торино 25 9 6 10 32-26 33
11
 Сассуоло 26 8 9 9 43-44 33
12
 Эмполи 26 8 7 11 38-50 31
13
 Удинезе 25 6 10 9 34-41 28
14
 Болонья 24 8 4 12 29-40 28
15
 Сампдория 26 7 5 14 35-42 26
16
 Специя 25 7 5 13 27-46 26
17
 Венеция 25 5 7 13 23-44 22
18
 Кальяри 25 4 9 12 25-46 21
19
 Дженоа 26 1 13 12 22-47 16
20
 Салернитана 25 3 5 17 19-58 13
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18.02 22:45
Ювентус – Торино
 1 : 1
19.02 17:00
Сампдория – Эмполи
 2 : 0
19.02 20:00
Рома – Верона
 2 : 2
19.02 22:45
Салернитана – Милан
 2 : 2
20.02 14:30
Фиорентина – Аталанта
 1 : 0
20.02 17:00
Венеция – Дженоа
 1 : 1
20.02 20:00
Интер – Сассуоло
 0 : 2
20.02 22:45
Удинезе – Лацио
 1 : 1
21.02 21:00
Кальяри – Наполи
 - : -
21.02 23:00
Болонья – Специя
 - : -
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Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 19
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 18
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
Антонио Кандрева

Антонио Кандрева

Сампдория

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 20 1 7
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 21 1 4
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 22 1 4
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