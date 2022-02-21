Сарри: «Если бы не матчи в Лиге Европы, «Лацио» боролся бы за топ-4 серии А»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри подвел итоги матча 26-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (1:1).

«Это была хорошая игра, учитывая, что мы потеряли важных игроков, включая Педро в первом тайме, и провели предыдущий матч всего 72 часа назад. Я думаю, что мы заслужили победу. Если бы в нашем распоряжении было немного больше времени, чтобы поработать на тренировках над деталями, мы бы не пропускали такие голы. Мы должны работать над этими мелочами. Если бы у нас не было матчей в еврокубках, мы бы уже боролись за четверку лучших. До сих пор мы демонстрировали полную неспособность играть через три дня после Лиги Европы, поэтому сегодняшнее выступление — признак прогресса», — приводит слова Сарри DAZN.

«Лацио» набрал 43 очка. Команда занимает шестое место в серии А. У «Удинезе» 25 очков и 16-я позиция.

В следующем туре «Удинезе» на выезде сыграет с «Миланом», а «Лацио» примет «Наполи».