Дубль Дзадзы спас «Торино» от поражения в матче с «Беневенто»

«Беневенто» и «Торино» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Италии (2:2). Бенито Виола с пенальти вывел хозяев вперед, а после перерыва Джанлука Лападула удвоил преимущество. Благодаря дублю Симоне Дзадза туринцам удалось избежать поражения.

Стоит отметить, что в этой встрече было отменено два гола после просмотра повтора из-за игры рукой: сначала у «Беневенто», а затем у «Торино».

Чемпионат Италии

Серия А

19-й тур

«Беневенто» — «Торино» — 2:2 (1:0)

Голы: Виола, 32 — с пенальти (1:0). Лападула, 49 (2:0). Дзадза, 51 (2:1). Дзадза, 90+3 (2:2).

«Беневенто»: Монтипо, Туя, Глик, Барба, Хетемай, Виола, Ионицэ (Дабо, 84), Тельо (Кальдирола, 68), Капрари (Ди Серио, 76), Импрота, Лападула (Яго Фальке, 84).

«Торино»: Сиригу, Ансальди, Родригес (Гояк, 83), Иццо (Буонджорно, 46), Лянко, Синго, Ринкон, Линетти (Базелли, 67), Лукич (Верди, 75), Дзадза, Белотти.

Предупреждения: Линетти, 37. Дзадза, 45+2. Глик, 90. Базелли, 90+1.

Судья: Джакомелли.

22 января. Беневенто. Стадион «Чиро Вигорито».