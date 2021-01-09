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«Аталанта» разгромила «Беневенто», Миранчук остался в запасе

18:54
«Беневенто» — «Аталанта» — 1:4. Фото Twitter
«Беневенто» — «Аталанта» — 1:4. Фото Twitter
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«Аталанта» разгромила «Беневенто» в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу — 4:1. Клуб из Бергамо одержал третью победу в серии A подряд и не проигрывает уже семь игр подряд, с 28 ноября 2020 года.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта» обогнала «Ювентус» и поднялась в зону Лиги чемпионов на четвертое место, «Беневенто» идет десятым.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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