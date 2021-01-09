«Аталанта» разгромила «Беневенто», Миранчук остался в запасе

«Аталанта» разгромила «Беневенто» в матче 17-го тура чемпионата Италии по футболу — 4:1. Клуб из Бергамо одержал третью победу в серии A подряд и не проигрывает уже семь игр подряд, с 28 ноября 2020 года.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта» обогнала «Ювентус» и поднялась в зону Лиги чемпионов на четвертое место, «Беневенто» идет десятым.