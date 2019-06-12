Батистута может вернуться в "Фиорентину"

"Фиорентина" предложила легендарному нападающему Габриэлю Батистуте вернуться в клуб. К нему обратился лично новый владелец Рокко Комиссо, сообщается на официальном сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Роль Батистуты еще не определена, ясность наступит в течение нескольких ближайших дней. Посредником выступит генеральный директор "Фиорентины" Джанкарло Антониони. В составе "фиалок" аргентинец забил 203 гола в 331 матче.

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