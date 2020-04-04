«Барселона» готова платить Лаутаро Мартинесу 10 миллионов евро за сезон

«Барселона» рассчитывает приобрести нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса. Каталонский клуб готов платить 22-летнему аргентинцу 10 миллионов евро в год, сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

В контракте футболиста прописана сумма отступных в размере 111 миллионов евро. И «Интер» не намерен снижать стоимость потенциальной сделки. Также миланский клуб не заинтересован во варианте, при котором «Барселона» отдаст «Интеру» кого-то из своих игроков и денежную компенсацию за Мартинеса.

В текущем сезоне на счету Лаутаро 16 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «Интер».