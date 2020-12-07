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Балотелли стал игроком «Монци»

20:16
Марио Балотелли (слева). Фото ФК «Монца».
Марио Балотелли (слева). Фото ФК «Монца».
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Итальянский нападающий Марио Балотелли стал игроком «Монци». Он заключил контракт до конца сезона, сообщает сайт клуба.

Бывший форвард «Интера», «Милана» и «Ливерпуля» перешел в команду из серии B в качестве свободного агента.

Напомним, что владельцем «Монцы» является экс-президент «Милана» Сильвио Берлускони.

Последним клубом в карьере 30-летнего форварда была «Брешиа», которую он покинул прошлым летом.

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