Балотелли раскритиковал действия итальянских властей на фоне пандемии коронавируса
Нападающий «Монцы» Марио Балотелли высказался о действиях властей Италии, предпринимаемых в борьбе с коронавирусом.
«Италия в упадке из-за нескольких человек, меня тошнит от них. Я не придерживаюсь не правых, не левых взглядов. Не лезу вообще в политику. Но число зараженных коронавирусом снова растет. Я не понимаю, почему мы должны были проводить Рождество и Новый год таким образом. Нас снова заперли, но теперь мне может кто-то объяснить, что такое красная зона?
На данный момент заражений больше, чем обычно. Все эти усилия ради еще одного карантина? Неужели те, кто управляет Италией, не могут нормально и честно это делать?» — цитирует игрока Marca.
За время с начала пандемии коронавируса в Италии заразилось почти 2,5 млн человек. Умерло более 84 тысяч человек.
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