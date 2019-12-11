Аурелио Де Лаурентис: «Мы с Анчелотти остаемся друзьями»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис заявил, что сохранил дружеские отношения с бывшим главным тренером Карло Анчелотти. После увольнения специалиста команду возглавил Дженнаро Гаттузо.

— Нам остается только отсалютовать Карло Анчелотти, который был с нами до сих пор. Мы остаемся друзьями, — цитирует президента Football Italia. — Меня расстраивает, когда я читаю высказывание леди, которая, вероятно, не разбирается в футболе, что у меня были разногласия и ссоры с Анчелотти. Это неправда. Я опровергал это много раз. Мне очень жаль, что дошло до этого, но часто бывает, что после развода муж и жена сохраняют хорошие отношения.

41-летний Дженнаро Гаттузо ранее тренировал «Сьон», «Палермо», ОФИ, «Пизу» и «Милан». По окончании сезона-2018/19 он подал в отставку с поста главного тренера «Милана», отказавшись от положенной по контракту неустойки. «Милан» занял пятое место в серии А, не попав в Лигу чемпионов.

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