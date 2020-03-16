«Атланта» договорилась о выкупе Пашалича у «Челси»

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич, который находится сейчас в аренде в «Аталанте», останется в чемпионате Италии. Нынешний клуб 24-летнего хорвата выкупит игрока за 15 миллионов евро у «аристократов» следующим летом, сообщает в Twitter итальянский журналист Никола Скира.

Клубы уже достигли принципиальной договоренности.

Пашалич был арендован летом 2018 года на два сезона. В составе «Аталанты» он провел 60 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 9 передач.

Сезон-2017/18 Пашалич провел в «Спартаке», с которым стал бронзовым призером чемпионата России.