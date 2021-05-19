«Ювентус» обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии

В финальном матче Кубка Италии «Ювентус» выиграл у «Аталанты» (2:1).

На 31-й минуте Деян Кулушевски вывел «Юве» вперед. Руслан Малиновский на 41-й минуте сравнял результат. «Старая синьора» забила еще раз на 73-й минуте — отличился Федерико Кьеза. Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук вышел на замену на 83-й минуте. Он заменил Робина Гозенса.

«Ювентус» выиграл Кубок Италии в 14-й раз в своей истории. Клуб лидирует по этому показателю. На втором месте «Рома» (девять побед). Третье место делят «Интер» и «Лацио», завоевывавшие Кубок страны по семь раз.

Кубок Италии

Финал

«Аталанта» — «Ювентус» — 1:2 (1:1)

Голы: Кулушевски, 31 (0:1). Малиновский, 41 (1:1). Кьеза, 73 (1:2).

«Аталанта»: Голлини, Паломино, Хатебур (Джимсити, 76), Толой (Иличич, 76), Гозенс (Миранчук, 83), Ромеро, де Рон, Малиновский (Пашалич, 68), Фройлер, Пессина (Муриэль, 68), Сапата.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Данилу, де Лигт, Рабьо, Маккенни, Бентанкур, Криштиану Роналду, Куадрадо, Кьеза (Дибала, 74), Кулушевски (Бонуччи, 83).

Предупреждения: Кьеллини, 27. Малиновский, 35. де Лигт, 41. Ромеро, 78. Фройлер, 85. де Рон, 88. Иличич, 89.

Удаление: Толой, 88 (на скамейке запасных).

Судья: Масса.

19 мая. Реджо-Эмилия. Стадион «Мапеи — Читта-дель-Триколоре».