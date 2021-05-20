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43-летний Буффон завоевал свой последний трофей в составе «Ювентуса»

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Джанлуиджи Буффон. Фото Twitter
Джанлуиджи Буффон. Фото Twitter
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Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон вместе с командой выиграл Кубок Италии. В финале «Юве» победил «Аталанту» (2:1). 43-летний вратарь отыграл весь матч.

Для футболиста это последний трофей в составе «старой синьоры». Ранее он объявил, что покинет «Юве» в конце сезона. Команда уже потеряла шансы на чемпионство и в последнем туре будет бороться за выход в Лигу чемпионов. Игрок заявил, что после ухода из «Юве» примет решение, завершит ли он карьеру или подпишет контракт с другим клубом.

Буффон 12 раз становился чемпионом Италии в составе «Ювентуса», при этом два титула официально считаются отобранными из-за коррупционного скандала, после которого клуб был переведен в серию В в 2006 году. Кубок Италии он выиграл в пятый раз. Также он вместе с бьянконери шесть раз побеждал в Суперкубке страны.

Аталанта — Ювентус

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