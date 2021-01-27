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«Аталанта» выложила фото команды с Миранчуком после победы над «Лацио»

22:26
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«Аталанта» опубликовала командную фотографию после победы над «Лацио» (3:2) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

На снимке, опубликованном в Instagram клуба, присутствует российский полузащитник Алексей Миранчук, который стал автором победного гола.

«Настроение прямо сейчас», — говорится в подписи к фото.

В полуфинале Кубка Италии «Аталанта» сыграет с победителем матча «Наполи» — «Специя».

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