«Аталанта» выкупит права на Кальдару

«Аталанта» активирует опцию выкупа центрального защитника «Милана» Маттиа Кальдары. Сумма сделки составит 15 миллионов евро. Все бумаги будут оформлены после того, как клуб квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport.

25-летний Кальдара является воспитанником «Аталанты». В Бергамо футболист вернулся в январе нынешнего года, перебравшись из «Милана» на правах аренды до июня 2021 года.

В нынешнем сезоне он принял участие в 5 матчах.