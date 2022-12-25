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Сегодня, 18:35

«Аталанта» требует у «Милана» 7 миллионов евро за голкипера Спортьелло

Иван Шитик
Корреспондент
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Голкипер «Аталанты» Марко Спортьелло намерен перейти в «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт 30-летнего голкипера с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2023 года, так что он имеет право вести переговоры с другими клубами. Ожидается, что Спортьелло подпишет предварительный контракт с «Миланом» в феврале, после закрытия зимнего трансферного окна.

Однако «Аталанта» готова отпустить голкипера уже зимой в миланский клуб и хочет получить за игрока 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Спортьелло провел 6 матчей в серии А, в которых пропустил 7 мячей, дважды сыграв на ноль.

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2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
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 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
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13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
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 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
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