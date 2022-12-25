«Аталанта» требует у «Милана» 7 миллионов евро за голкипера Спортьелло

Голкипер «Аталанты» Марко Спортьелло намерен перейти в «Милан», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Контракт 30-летнего голкипера с клубом из Бергамо рассчитан до лета 2023 года, так что он имеет право вести переговоры с другими клубами. Ожидается, что Спортьелло подпишет предварительный контракт с «Миланом» в феврале, после закрытия зимнего трансферного окна.

Однако «Аталанта» готова отпустить голкипера уже зимой в миланский клуб и хочет получить за игрока 7 миллионов евро.

В текущем сезоне Спортьелло провел 6 матчей в серии А, в которых пропустил 7 мячей, дважды сыграв на ноль.