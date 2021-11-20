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«Аталанта» разгромила «Специю», Миранчук остался в запасе

18:53
Мартен де Рон. Фото ФК «Аталанта»
Мартен де Рон. Фото ФК «Аталанта»
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«Аталанта» победила «Специю» (5:2) в матче 13-го тура чемпионата Италии.

Дубль в составе победителей сделал Марио Пашалич. Также отличились Дуван Сапата, Луис Муриэль и Руслан Малиновский. У гостей дублем отметился Мбала Нзола. Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук остался в запасе.

«Аталанта» набрала 25 очков и занимает четвертое место. У «Специи» 11 очков и 16-я позиция.

Италия. Серия А. 13-й тур
20 нояб, 17:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
5:2
Специя
Голы
Нзола, 11 (0:1), Пашалич, 18 (1:1), Сапата, 38 (2:1), Пашалич, 41 (3:1), Муриэль, 83 (4:1), Малиновский, 89 (5:1), Нзола, 90 (5:2)
Аталанта
Муссо Толой Мехле Паломино Джимсити Дзаппакоста (Скальвини, 87 ) Копмайнерс (Пессина, 61 ) де Рон Пашалич (Пикколи, 87 ) Иличич (Малиновский, 60 ) Сапата (Муриэль, 79 )
Специя
Проведель Сала (Реца, 64) Христов Бастони Амиан Эрлич Коваленко (Колли, 64) Маджоре Верде (Манай, 52) Гьяси (Подгоряну, 81) Нзола
Предупреждения
Копмайнерс 10, Пашалич 71  -  Гьяси 5, Сала 36, Христов 49
Судьи
Розарио Абиссо

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Спартак 0
1-й тайм

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Арсенал

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38

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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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