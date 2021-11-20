«Лацио» — «Ювентус»: прямая трансляция матча чемпионата Италии
В субботу, 20 ноября, «Лацио» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в матче 13-го тура чемпионата Италии.
Встреча пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме и начнется в 20.00 по московскому времени.
«СЭ» на своем сайте проведет онлайн-трансляцию матча «Лацио» — «Ювентус». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на matchtv.ru. Она начнется в 20.55.
«Лацио» с 21 баллом занимает пятое место в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на 8-й строчке с 18 очками.
Методология
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