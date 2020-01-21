«Аталанта» проиграла аутсайдеру чемпионата Италии СПАЛу

«Аталанта» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Италии проиграла СПАЛу — 1:2. В составе хозяев забил Йосип Иличич, у гостей отличились Андреа Петанья и Маттиа Валоти.

«Аталанта» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице. СПАЛ набрал 15 баллов и с последней позиции поднялся на 18-ю.

Чемпионат Италии. Серия А

20-й тур

«Аталанта» — «СПАЛ» — 1:2 (1:0)

Голы: Иличич, 16 (1:0). Петанья, 54 (1:1). Валоти, 60 (1:2).

«Аталанта»: Спортьелло, Паломино, Толой, Кальдара (Муриэль, 66), Гозенс, де Рон, Пашалич, Фройлер (Джимсити, 46), Гомес (Малиновский, 59), Иличич, Сапата.

«СПАЛ»: Бериша, Ционек, Викари, Игор, Реца (Томович, 85), Дабо, Миссироли, Валоти (Вальдифиори, 78), Стрефецца, Петанья, Ди Франческо (Флоккари, 72).

Предупреждения: Валоти, 5. Викари, 21. де Рон, 40. Ди Франческо, 45. Паломино, 50.

Судья: Ла Пенна (Италия).

20 января. Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».