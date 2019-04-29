"Аталанта" переиграла "Удинезе" в матче 34-го тура чемпионата Италии – 2:0.

В составе победителей отличились Мартен де Рон и Марио Пашалич.

"Аталанта" продлила серию без поражений в чемпионате Италии до девяти матчей, а "Удинезе" остается без побед уже четыре игры.



"Атланта" набрала 59 очков и поднялась на 4-е место в турнирной таблице итальянской Серии А и обошла "Рому". "Удинезе", в активе которого 33 очка, на 17-м месте.

Чемпионат Италии

Серия А

34-й тур

"Аталанта" - "Удинезе" - 2:0 (0:0)

Голы: де Рон, 81 - с пенальти (1:0). Пашалич, 85 (2:0).

"Аталанта": Голлини, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Гозенс (Кастань, 64), Манчини (Пикколи, 46), де Рон, Пашалич, Фройлер (Джимсити, 78), Гомес, Сапата.

"Удинезе": Муссо, Зегелар, Де Майо (Найтинк, 71), Самир, Стрюгер Ларсен, Сандру, Мандрагора (Агьеманг-Баду, 74), Д`Алессандро (Окака Чука, 84), де Пауль, Пуссетто, Лазанья.

Предупреждения: Зегелар, 55. Самир, 64.

Судья: Джакомелли (Италия).

29 апреля. Бергамо. Стадион "Atleti Azzurri D'Italia".

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